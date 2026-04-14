В Красногорске аренда участка выросла до 212,9 млн рублей

В городском округе Красногорск на прошлой неделе зафиксировали самую высокую цену лота на земельно-имущественных торгах в Подмосковье. По итогам аукциона годовая аренда участка под личное подсобное хозяйство выросла более чем в 100 раз — до 212,96 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 6 по 10 апреля 2026 года комитет совместно с региональным центром торгов провел 77 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была достигнута на торгах по аренде участка площадью 13,48 сотки в Красногорске.

Стартовая цена ежегодной аренды составляла 2 млн рублей. В аукционе участвовали 35 претендентов. В ходе торгов стоимость увеличилась в 106,5 раза и достигла 212 960 000 рублей в год.

После заключения договора аренды арендатор сможет выкупить участок при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания. Подобрать земельные участки и помещения в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ, где доступен поиск по расположению, площади, цене и формату сделки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.