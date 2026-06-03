В Королеве построят завод комплектующих для протезов в 2026 году

Компания «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» построит производственный комплекс по выпуску комплектующих для протезов нижних конечностей в технопарке «Королев» в Подмосковье. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта заключили заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и учредитель компании «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» Яна Ермалюк.

«Инвестиции в проект компании составят порядка 1 млрд рублей. Производство будет построено в технопарке «Королев», где планируется выпускать более 100 тыс. единиц комплектующих для протезов нижних конечностей в год. В результате его реализации будет создано 120 рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

Производственный комплекс разместят на земельном участке площадью около 1 га, который предоставлен компании в аренду.

«Для компании этот проект — важный этап развития отечественных разработок и производства в сфере протезирования. Новый комплекс позволит масштабировать выпуск и сделать современные российские решения доступнее для большего числа пользователей», — отметила Яна Ермалюк.

Продукция предприятия уже представлена на российском рынке и экспортируется более чем в 50 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.