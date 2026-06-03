Июньский вояж: куда поехать отдыхать на День России-2026

Где лучше всего провести три выходных дня в июне 2026 года, читайте в материале РИАМО.

Что отличает выходные на День России в 2026 году

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В 2026 году День России выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут длинные трехдневные выходные — с 12 по 14 июня. Такой формат идеально подходит для коротких путешествий продолжительностью 3-4 дня без необходимости брать дополнительный отпуск, говорит в беседе с РИАМО эксперт по путешествиям сообщества туроператоров «Большая Страна», член Русского географического общества Юлия Любимова.

«Начало июня считается одним из самых комфортных периодов для путешествий по стране. На юге уже тепло и солнечно, в горных регионах еще нет летнего наплыва туристов, а на севере стартует сезон белых ночей», — рассказывает эксперт.

По словам Любимовой, июнь также позволяет сочетать разные форматы отдыха: активный туризм, экскурсионные поездки, гастрономические маршруты и первые пляжные путешествия. При этом в 2026 году особенно заметен тренд на насыщенные короткие туры внутри России, когда за несколько дней путешественники хотят получить максимум впечатлений — от природных достопримечательностей до знакомства с местной кухней и культурой.

«В целом по стране количество бронирований на июньские праздники снизилось на 17% год к году. В 2026 году россиян ждут только три выходных подряд, тогда как прошлым летом отдых продолжался четыре дня. На этом фоне интерес к поездкам остается сдержанным», — дополняют специалисты платформы Bronevik.com.

Куда поехать внутри страны на День России

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Для поездки на трехдневные выходные в честь Дня России можно рассмотреть несколько направлений, каждое из которых имеет свои особенности, рассказывает руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин. Так, в Калининграде в это время обычно устанавливается комфортная погода, подходящая для неспешных прогулок по историческим районам, осмотра фортов и набережных.

«Праздничная программа здесь не столь масштабна, но стоит обратить внимание на остров Канта, площадь Победы и Центральный парк, чтобы погрузиться в атмосферу празднования Дня России», — говорит собеседник РИАМО.

По словам Васина, Сочи в июне привлекает возможностью совмещать пляжный отдых с активными прогулками в горах, при этом туристический поток еще не достигает пика, а погода позволяет комфортно купаться. Помимо пляжей, гостей ждут канатные дороги и аквапарки в горном кластере. Санкт-Петербург в этот период радует насыщенной культурной программой, включая концерты на открытых площадках, фестиваль духовых оркестров у Петропавловской крепости, специальные мероприятия в музеях, а также прогулки по каналам. Погода в июне мягкая, хотя стоит быть готовым к переменчивости.

Среди популярных туристических направлений самые бюджетные бронирования на июньские праздники совершены в Астрахани, где средний чек сейчас составляет 2 800 рублей за ночь, отмечают специалисты пресс-службы платформы Bronevik.com. В число наиболее доступных локаций также вошли Звенигород (3 600 рублей за ночь), Новороссийск (3 800 рублей), Каспийск (3 900 рублей), Минеральные Воды и Краснодар (по 4 000 рублей).

В десятке направлений с самыми низкими чеками за бронирование также оказались Владикавказ, Вологда, Горно-Алтайск и Великий Новгород (4 400 — 4 900 рублей за ночь). При этом самые высокие средние чеки предсказуемо фиксируются в популярных курортных и туристических локациях: в Зеленоградске (15 100 рублей за ночь), на Красной Поляне (13 500 рублей), в Витязево и Суздале (по 12 500 рублей), а также в Светлогорске и Выборге (по 11 000 рублей).

«В десятку самых дорогих направлений также вошли Сириус и Белокуриха (по 10 500 рублей за ночь), Великий Новгород (10 200 рублей) и Санкт-Петербург (9 700 рублей)», — говорят специалисты пресс-службы платформы Bronevik.com.

Куда поехать за рубеж на День России

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Что касается зарубежных направлений для отдыха на День России, то, согласно данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры с заездами с 12 по 14 июня 2026 года на 3,6% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Топ-5 направлений-лидеров по уровню интереса клиентов «Слетать.ру» для путешествий 12–14 июня выглядит так:

Турция (42% — доля от общего объема заявок);

Египет (16,3%);

Россия (13,8%);

Вьетнам (7,9%),

Китай (4,8%).

Годом ранее в топ-5 входили Турция (34,4%), Россия (26,9%), Египет (11,8%), Абхазия (6,5%) и ОАЭ (5,6%). Средний чек (независимо от продолжительности путешествия и количества туристов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее:

Турция — увеличился менее чем на 1%, до 236 700 рублей;

Египет — снизился на 12,9%, до 178 700 рублей;

Россия — увеличился на 6,2%, до 114 400 рублей.

Вьетнам — снизился на 6,2%, до 188 400 рублей;

Китай — снизился на 12%, до 153 200 рублей.

Средняя продолжительность отдыха не изменилась — восемь ночей, а глубина бронирования снизилась на 14,5% до 1,5 месяцев, отметили в «Слетать.ру».

В свою очередь, руководитель онлайн-турагентства «Девятая планета» Оксана Велигодская обращает внимание, что для короткого зарубежного тура выходного дня нужно учитывать время в дороге: оптимальны направления с перелетом до 4-5 часов. Например, это:

Абхазия — въезд по внутреннему паспорту РФ, загранпаспорт не нужен. Море в июне уже теплое, цены заметно ниже Краснодарского края, атмосфера южного курорта с кавказским колоритом.

Армения, Казахстан, Белоруссия — въезд по внутреннему паспорту РФ, никакой дополнительной подготовки.

Турция и Египет — безвизовый въезд, прямые чартеры из многих городов России. При этом в Турции есть как пляжный отдых, так и экскурсионный Стамбул.

Как подготовиться к путешествию на День России

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Если отдых на трехдневные каникулы в честь Дня России еще не забронирован, времени на это осталось немного, но варианты есть, говорит Оксана Велигодская. Прежде всего проверьте загранпаспорт: срок действия должен быть не менее шести месяцев на дату въезда для большинства зарубежных стран. Бронируйте сейчас — на популярных направлениях в высокий сезон цены и остатки по отелям меняются ежедневно.

«Для поездок по России — бронируйте сначала билеты на поезд: на петербургском направлении в праздничные дни места расходятся за несколько недель. Семьям с детьми — приоритет российским направлениям и Абхазии: меньше логистики, знакомые правила, нет рисков непредвиденных ситуаций за рубежом», — рассказывает собеседница РИАМО.

При подготовке к отдыху в этот период рекомендуется заранее бронировать отели и билеты, так как спрос на короткие выходные дни может быть повышен, соглашается Сергей Васин. Кроме того, для тех, кто планирует пляжный отдых, разумно иметь запасной вариант экскурсий или посещения аквапарков на случай прохладной погоды.

«Три дня — это не мало. Правильно выбранное направление и хорошо продуманный маршрут превращают короткий тур выходного дня в полноценное путешествие», — заключает Оксана Велигодская.