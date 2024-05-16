В Королеве назначены слушания по отчету об исполнении бюджета за 2023 год

В Королеве пройдут публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за прошлый год. Они пройдут 30 мая с 11:00 до 13:00 в «ДиКЦ «КОСТИНО» по адресу: ул. Дзержинского, д. 26, к.225, передает пресс-служба администрации городского округа.

«На отчет об исполнении бюджета города за 2023 год было получено положительное заключение контрольно-счетной палаты городского округа Королев Московской области. Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность об исполнении бюджета городского округа Королев Московской области за 2023 год принята Министерством экономики и финансов Московской области», — следует из сообщения.

Известно, что бюджет города прошлого года, как и в предыдущие годы, был социально ориентированным. Доходы городского бюджета исполнены на 98,7% или 12 223,7 млн. рублей. Расходы на 97% или на 12 421,6 млн. рублей. 99,2% были направлены на реализацию 18 муниципальных программ, в том числе 7 федеральных проектов, по развитию образования, здравоохранения, спорта, культуры, благоустройства и других важных для города сфер, 0,8% составили непрограммные расходы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — заявил Воробьев.