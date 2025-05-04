В Конгрессе США допустили новый конфликт из-за сделки по недрам Украины

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин считает, что из-за сделки США и Украины по редкоземельным металлам может возникнуть конфликт. Грин предположила, что США этой сделкой могут оккупировать Украину, пишет «Царьград» .

Грин считает, что договоренности между Вашингтоном и Киевом не принесут выгоды США, на которую рассчитывает президент Дональд Трамп, но и обернется конфликтом, последствия которого сложно спрогнозировать.

В соцсети X Грин выразила обеспокоенность тем, США вмешиваются в новую дорогостоющую авантюру. Она задалась вопросам, зачем Штаты хотят рисковать жизнями своего населения.

«Мы уже вторгались в Ирак, Афганистан, Ливию — и что мы получили в ответ? Потери, разрушения и ненависть. Стоит ли теперь повторять те же ошибки, но уже в Восточной Европе?», — написала Грин.