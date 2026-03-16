В Коломенском округе наладили круглогодичное производство салатного цикория

В селе Горы городского округа Коломна начался сбор урожая салатного цикория — эндивия. Этот овощ популярен в Европе, но в России до недавнего времени практически не выращивался и поступал только небольшими партиями по импорту. Сейчас единственным промышленным производителем эндивия в стране стала ферма «Эколомна».

Проект реализует российско-французская команда предпринимателей во главе с фермером Николя Буассе. Для выращивания эндивия переоборудовали бывшее овощехранилище, где разместили холодильные камеры, зоны обработки и камеру выгонки. Овощ выращивают на гидропонных установках в полной темноте, что позволяет контролировать температуру, влажность и состав воды.

Производственный цикл начинается в поле: семена сеют в мае, а через 180 дней собирают корнеплоды. После этого их помещают в холодильные камеры и постепенно отправляют на выгонку, что позволяет получать урожай круглый год. Готовый кочан весит 150–160 граммов и не требует мытья перед употреблением.

Производство организовано по безотходному принципу: после выгонки корни передают местным фермерам на корм скоту, что, по словам Буассе, может увеличить надои молока у коров на 15–20%. Продукция фермы поставляется в федеральные торговые сети и рестораны Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.