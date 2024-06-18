В Клину готовится к открытию новая производственная линия на стекольном предприятии

Предприятие было основано в 2019 году и специализируется на производстве стекла различных типов и модификаций, а также готовых стеклопакетов из алюминиевых сплавов.

Особой гордостью предприятия является огнестойкое стекло «Гелик». Оно способно в течение 60 минут «держать пожар» внутри здания, практически не нагреваясь и не пропуская наружу огонь и дым. Это стекло, которое профессионалы в сфере строительства называют «стеклом-огнеборцем», сейчас очень востребовано на объектах особой социальной значимости.

Сейчас ООО «Гласс Сервис» готовится к открытию новой линии, на которой будет использоваться техника российского производства в рамках программы импортозамещения и российский алюминий. Кроме того, на новую линию требуются новые сотрудники.

«Сейчас пора выпускных экзаменов, и сотни ребят задумываются о предстоящем трудоустройстве. Мы убедились, что на предприятии есть система наставничества и профессиональной подготовки. Сюда можно прийти только с желанием работать и осваивать новые компетенции. А предприятие поможет с обучением, трудоустройством и вполне конкурентоспособной заработной платой», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Сегодня она обсудила с генеральным директором ООО «Гласс Сервис» Асланом Гусейновым перспективы развития предприятия. На сегодняшний день мощность компании составляет 550 тысяч квадратных метров термозакаленного стекла и 40 тысяч квадратных метров монолитного пожаростойкого стекла. Создание новой линии позволит увеличить выпуск стеклопакетов до 150 тысяч квадратных метров.

На предприятии готовы создать около 70 дополнительных рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.