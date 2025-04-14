В Истре реализуется новый инвестпроект по строительству складского комплекса

В Истре реализуется новый инвестиционный проект по строительству складского комплекса с административным блоком. Объект базируется в деревне Давыдовское. Инвестором выступает «Компания Советская», сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание площадью 8 627 кв. м. будет служить для хранения, приема и отгрузки автомобильных запчастей. Склад сможет разместить до 3 726 поддонов, что позволит ему принимать и отправлять более 141 тысячи тонн автозапчастей в год.

Упаковка от товара будет прессоваться и направляться на переработку, что соответствует современным экологическим стандартам. В дополнение к складским помещениям в здании предусмотрены административные и служебные зоны.

Объем инвестиций в проект составит 200 млн. рублей. В результате его реализации будет создано 35 рабочих мест. Завершить строительство объекта планируется в конце 2025 года.

Проект представляет собой важный шаг в развитии логистической инфраструктуры региона, способствуя улучшению обслуживания автопрома и оптимизации процессов хранения и распределения автозапчастей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.