В Химках запустили производство фармсубстанций

Производственный комплекс ГК «ХимРар» начал выпуск активных фармсубстанций в Химках. Предприятие позволит обеспечить полный цикл создания инновационных лекарств для терапии онкологии, ВИЧ, гепатита С и других заболеваний, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Старт работе новой площадки дали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. На предприятии будут производить активные фармсубстанции для препаратов против онкологических, метаболических заболеваний, болезней центральной нервной системы, а также ВИЧ/СПИДа и гепатита С.

«Наша задача — практически полностью заместить активные фармсубстанции, используемые в лекарствах, производимых в России, и выпускать их внутри страны. С 2020 года мы открыли 20 производственных площадок по выпуску АФС. Уже сейчас более 63% жизненно необходимых препаратов в госсекторе могут производиться из субстанций отечественного производства», — отметил Антон Алиханов.

Проект реализовала компания «АФС-Технологии», входящая в ГК «ХимРар». Она привлекла льготный заем федерального фонда развития промышленности в размере 205 млн рублей на закупку оборудования. Общий объем инвестиций превысил 1,5 млрд рублей. Мощность предприятия составит до 50 тонн субстанций в год.

«Комплекс расположен в Химках. Запуск производства станет еще одним шагом к снижению зависимости от зарубежных поставок и позволит обеспечить российский рынок инновационными лекарствами, имеющими стратегическое значение», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

В числе продукции — субстанции для инновационного препарата ЭЛПИДА против ВИЧ-инфекции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.