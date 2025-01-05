В Химках расширят производство полимерных материалов для 3D-печати

Одна из ведущих российских компаний по производству полимерных материалов для 3D-печати возведет новый производственных цех в городском округе Химки. Проект поможет увеличить количество инновационных материалов, которые необходимы для различных отраслей промышленности, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На производстве установят современные линии, с помощью которых существенно увеличится объем выпускаемой продукции. Благодаря новым мощностям планируется ввести инновационные полимерные материалы, в том числе из частичного вторичного сырья, которые соответствуют современным запросам рынка. Кроме того, появится возможность выпуска уникальных композиций, которые смогут удовлетворить самые разнообразные потребности в различных секторах — от авиастроения до медицины.

«Для нас строительство нового здания — это важный шаг в развитии производства расходных материалов для аддитивных технологий. Во-первых, ввиду технологического скачка спрос на полимеры для АТ постоянно растет, и сегодня мы не можем отвечать на запросы рынка. Во-вторых, локация новых производственных помещений в Химках около крупного транспортного хаба сильно снизит нагрузки на логистику, а доступность инфраструктуры позволит сделать компанию привлекательной для привлечения рабочей силы», — рассказал генеральный директор компании Михаил Шишкин.

Отметим, что расширение производственных возможностей способствует не только укреплению позиций в России, но и позволит активно выходить на международные рынки, продвигая отечественные разработки и технологии на мировой арене. Также благодаря новому заводу в городе появятся сотни рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.