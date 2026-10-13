сегодня в 15:23

В Химках оценили работу предприятия по ремонту авиационных компонентов

Компания «Авиационные Инженерные Решения» в Химках выполняет сертифицированный ремонт компонентов пневматических систем самолетов SSJ-100, Boeing и Airbus, в том числе оборудования подачи кислорода. Ранее при поломке таких узлов авиаперевозчики были вынуждены покупать новые зарубежные детали. Ремонт позволяет партнерам предприятия — «Аэрофлоту», S7 и «Победе» — сокращать издержки без снижения безопасности полетов. В исходном сообщении компания названа уникальной для российского рынка.

12 октября производство посетили депутат Инна Монастырская и специалисты МКУ «Малый Бизнес Химки». На предприятии работают более 110 человек, основу коллектива составляют инженеры младше 30 лет. Основатели компании — опытные авиационные инженеры — внедрили строгую систему отбора кадров и контроля качества.

«Очень ценно, что на таком сложном производстве работает столько талантливой молодежи — костяк коллектива составляют инженеры до 30 лет», — отметила Инна Монастырская.

Специалисты учреждения рассказали руководству о региональных мерах поддержки: льготных займах, субсидиях на модернизацию оборудования и грантовых программах, доступных в рамках стратегии губернатора Андрея Воробьева.

«Развитие наукоемких производств — приоритет для экономики Подмосковья. Мы видим реальный пример импортозамещения, когда химкинский бизнес находит эффективные решения в сложнейших отраслях», — прокомментировал Николай Томашов. Он также обозначил задачу создания условий для роста таких предприятий и внедрения конструкторских идей.

МКУ «Малый Бизнес Химки» регулярно проводит выездные встречи, помогает предпринимателям пользоваться государственной поддержкой и решать административные вопросы. Такое взаимодействие способствует привлекательности города для инновационного бизнеса.

Канал администрации в MAX: https://max.ru/gohimkiadm

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.