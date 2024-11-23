В Госдуме высказались об американских санкциях против Газпромбанка

Аксаков: США сделают исключение для Европы для расчета за газ через Газпромбанк

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что американские власти сделают исключение и позволят европейским предприятиям расплачиваться с Россией за газ через Газпромбанк, сообщает РИА Новости .

«Скорее всего, в моем понимании, все-таки американцы сделают исключение, давая возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный газ в Европу через Газпромбанк, поскольку такие расчеты сейчас так и идут», — сказал Аксаков.

Он подчеркнул, что европейским компаниям необходим российский газ, поэтому они могут поставить перед американцами соответствующий вопрос.

Депутат добавил, что с приходом к власти республиканца Дональда Трампа Соединенным Штатам следует налаживать дружественные отношения с Россией, что повысит доверие к доллару.

Ранее Минюст США ввел санкции в отношении ряда российских кредитных организаций, в том числе Газпромбанка и банка «ДОМ. РФ». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия найдет варианты для оплаты газа Европой после введения санкций против Газпромбанка.