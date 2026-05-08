В Дубне в ОЭЗ открыли экспозицию к 81-й годовщине Победы

Торжественный митинг к 81-й годовщине Победы прошел в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье. Участники почтили память павших, открыли новую экспозицию о защитниках Донбасса и наградили победителей детского конкурса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Мероприятие состоялось в сквере 75-летия Победы на проспекте Науки, построенном ОЭЗ «Дубна» в 2020 году. В митинге приняли участие сотрудники и резиденты особой зоны, представители ветеранских и военно-патриотических организаций, администрации города, школьники и жители наукограда.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов поздравил собравшихся с наступающим праздником и поблагодарил ветеранов и тружеников тыла. Он напомнил, что в сквере установлены стела «Родина-мать зовет!», стена памяти с фотографиями родственников сотрудников, а также стенд в честь участников специальной военной операции.

«Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим и благодарим тех, кто защищал и защищает страну. Мы бережно храним память о героическом времени», — отметил Круглов.

В рамках мероприятия открыли экспозицию «Защитникам Донбасса. Быт, подвиг, память», подготовленную управляющей компанией при поддержке фонда «ОЭЗ Дубна» и ассоциации ветеранов специальной военной операции. В музее под открытым небом представлены сбитые дроны, вооружение, экипировка, личные вещи бойцов, фотографии и письма.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к обелиску. Цветы и подарки передали семье сотрудника ОЭЗ Владимира Крутилина, погибшего при исполнении воинского долга в апреле 2023 года.

В Конгресс-центре прошел праздничный концерт и награждение победителей конкурса рисунков «Картина Победы». В нем участвовали более 220 детей из Дубны, Кимр, Талдома и Москвы. Девять юных художников получили почетные грамоты и подарки, еще два специальных приза вручили за оригинальную трактовку темы. Выставка работ открыта до 18 мая.

В сквере также заложена капсула времени с обращением ветеранов, которую планируют вскрыть 9 мая 2045 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.