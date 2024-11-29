В Дубне будут производить 7 новых антибиотиков для лечения тяжелых инфекций

Один из крупнейших фармпроизводителей России, компания «Алтегра» (ГК «АлФарма»), в ближайшее время запустит производство семи новых антибиотиков в ОЭЗ «Дубна», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лекарственные препараты будут поставляться в больницы по всей России для лечения тяжелых инфекционных заболеваний.

«В этом году компания «Алтегра» создала на предприятии в ОЭЗ «Дубна» более 60 новых рабочих мест. В дальнейшем компания планирует увеличить производственные площади. Одним из главных направлений деятельности предприятия является производство не просто антибиотиков широкого спектра действия — это препараты, предназначенные для лечения тяжелых внебольничных и внутрибольничных инфекций, а также сепсиса», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В настоящее время компания производит 21 фармацевтический препарат, в том числе импортозамещающие лекарства. Еще семь новых антибиотиков находятся в разработке.

«Мы успешно работаем в Дубне с 2021 года. Нас привлекает синергия из четырех составляющих. ОЭЗ — это налоговые льготы и преференции для резидентов, плюс льготы для новых инвестпроектов, реализуемых в Подмосковье. Добавим к этому опытную управляющую компанию, которая построила и организовала работу территории с льготным режимом. И, конечно же, социальную инфраструктуру наукограда Дубна, которая также очень привлекательна. Созданные условия помогают нам наращивать темпы и объемы производства. В этом году «Алтегра» выпустила более 3 миллионов флаконов лекарственных средств. Мы уже поставляем свою продукцию во все страны СНГ. В планах — выход на рынки Монголии, Камбоджи, Китая и ОАЭ», — прокомментировала генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.

Производственные мощности «Алтегра» позволяют выпускать до 20 миллионов упаковок в год. Кроме того, производитель имеет собственные физико-химическую, микробиологическую и научно-исследовательскую лаборатории, специалисты которых совершенствуются в разработке новых препаратов.

«Развитие фармацевтического производства и медико-биологического кластера в технико-внедренческой зоне Дубна является нашим стратегическим приоритетом, поскольку это не только способствует укреплению экономического потенциала региона, но и напрямую влияет на качество жизни людей. По итогам 9 месяцев этого года биомедицинский кластер ОЭЗ показал существенный рост, суммарные инвестиции резидентов достигли 2,4 млрд рублей», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

В числе импортозамещающих препаратов компании, например, «Микафуцид», применяемый для лечения грибковых инфекций, а также препарат «Лансон-АФ» для лечения желудочно-кишечных кровотечений, профилактики и лечения стресс-индуцированных поражений слизистой верхних отделов ЖКТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.