В Богородском округе открыли распределительный центр «Магнита»

Федеральный распределительный центр компании «Магнит» открыли в городском округе Богородский. Комплекс стоимостью 10 млрд рублей обеспечит снабжение более 500 магазинов в Подмосковье и соседних регионах и сможет обрабатывать до 2 тыс. тонн товаров в сутки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Общая площадь комплекса превышает 43,9 тыс. кв. метров. Центр предназначен для хранения и распределения продовольственных и непродовольственных товаров. В церемонии открытия приняли участие представители Минпромторга России, министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, администрации Богородского округа и компании.

«Запуск нового распределительного центра в Подмосковье — это еще один важный шаг в развитии логистической инфраструктуры, от которой зависит стабильное снабжение торговых объектов. Сейчас мощности рассчитаны на обработку более 1 тысячи тонн товаров в сутки, а после выхода на проектную мощность этот показатель достигнет 2 тысяч тонн. Это также новые рабочие места: в комплексе уже трудоустроены 875 сотрудников, 96% из которых — жители Московской области. Планируется, что к середине года численность персонала достигнет 1,1 тысячи человек», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Водяный.

В ведомстве уточнили, что центр взаимодействует с 640 поставщиками. Использование технологий мультипикинга, автоматических весовых комплексов и инфосканирования позволит увеличить производительность на 40% и обеспечить точность измерения массы и габаритов грузов до 98%.

«Запуск нового распределительного центра в Московской области будет способствовать повышению доступности товаров на полках магазинов, а также расширению предложения продукции от локальных поставщиков, в том числе небольших производителей. Открытие нового логистического объекта также позволит нам укрепить позиции в регионе — одном из ключевых для компании», — отметил заместитель генерального директора, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит» Федор Павловский.

Комплекс включает шесть специализированных зон — от хранения свежих фруктов и овощей до охлажденной и замороженной продукции, а также отдельный сектор для алкогольных товаров. Для сотрудников оборудовано общежитие на 200 мест и организована доставка к месту работы из близлежащих городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.