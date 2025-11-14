В белорусских новостройках будут установлены подмосковные окна

Оконный профиль MELKE, произведенный на предприятии в подмосковном городе Фрязино, отправился в Беларусь. Подмосковная компания отгрузила заказчику 60 тонн готового оконного профиля для установки в построенных жилых домах в Минске. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По данным компании, за 10 месяцев текущего года MELKE двукратно нарастила объем экспорта. Если в 2024 году зарубежным партнерам было отгружено 192 тонны оконного профиля, то в этом году — уже 395 тонн. География поставок насчитывает пять стран и помимо Белоруссии включает Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Монголию

«Увеличение экспортных поставок связано с увеличением спроса со стороны зарубежных партнеров и появлением новых направлений экспорта. В частности, к списку стран-импортеров продукции нашей компании добавилась Монголия, вырос спрос со стороны Республики Беларусь», — отметил директор по маркетингу MELKE Никита Петюшин.

Компания MELKE была создана на производственной базе ГК «Пластика окон» в г. о. Фрязино в 2019 году. За это время российский бренд окон занял прочные позиции на отечественном рынке и активно развивает экспортное направление.

