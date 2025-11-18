В ББР Банке назвали главный критерий корректности переводов по СБП другим лицам

Основным критерием корректности переводов средств по СБП в рамках одной операции другому лицу или переводов по QR-коду является их размер — 1 000 000 рублей, установленный регулятором, сообщили РИАМО в ББР Банке.

Обязательные ограничения налагаются также на операции, где получателем является лицо, входящее в список мошенников, который ведет ФинЦЕРТ (специальное структурное подразделение ЦБ РФ), добавляют эксперты. В таком случае даже при подтверждении клиентом платежа, начинается период охлаждения в два дня, после которого клиент может повторить операцию.

«Если говорить об ограничениях, устанавливаемых банками, то каждый из них сам определяет критерии «не характерности» операции для клиента, согласно своей рисковой политике. Самое основное на что обращают внимание — это транзит денежных средств (поступление и вывод денежных средств за короткий период), перевод на получателя, которому ранее не было переводов, факт досрочного закрытия вклада у клиента. Также банки при анализе СБП-операции должны учитывать Индекс подозрительности операции, который предусмотрен стандартом НСПК», — рассказали в ББР Банке.

Что касается суммы, которая может считаться крупной, то тут все зависит от конкретной категории клиента и его профиля, для некоторых и 100 000 рублей — это рискованно, для других и 1 000 000 — обычная операция, добавляют эксперты.