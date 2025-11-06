Усадьбу Гончаровых в подмосковном Волоколамске выставят на торги

По итогам взаимодействия министерства имущественных отношений Московской области с ПАО «ДОМ.РФ» для реализации нового проекта по созданию гостиничного комплекса на торги планируется выставить находящийся в федеральной собственности уникальный архитектурный ансамбль XVIII века — усадьбу Гончаровых под Волоколамском вместе с прилегающим земельным участком, включающим знаменитую Ярополецкую плотину имени В. И. Ленина. Продажа на торгах позволит привлечь инвестора, готового вдохнуть новую жизнь в историческое наследие, сообщает пресс-служба ведомства.

«Расположенный среди прекрасных пейзажей объект федерального значения вскоре пополнит список уникальных туристических направлений Подмосковья благодаря своему преобразованию в гостеприимный гостиничный комплекс. Включенные в сделку 29 объектов недвижимости усадьбы Гончаровых, объединенных вокруг легендарной Ярополецкой плотины имени В. И. Ленина, станут частью масштабного туристического кластера. Общая площадь участка составляет 108,8 гектаров, что создает прекрасные возможности для развития инфраструктуры отдыха и туризма. Впоследствии земля перейдет в распоряжение местной администрации, обеспечивая дополнительный импульс развитию территории», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Это значимое событие подчеркивает важность сохранения исторического наследия и привлечения инвестиций в инфраструктуру региона.

Усадьба в Яропольце — это бывшее родовое имение Гончаровых, которое не раз посещал Александр Пушкин. Объект культурного наследия находился в бессрочном пользовании Московского авиационного института в качестве учебно-оздоровительной базы. В будущем обновленная усадьба, уникальная архитектура, природные красоты с популярной плотиной и водопадом станут притягательным местом для туристов со всей России, делая Ярополец еще одним любимым направлением путешествий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.