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Украина подписала с Всемирным банком договор о займе от США за счет активов РФ

Министерство финансов Украины подписало с Всемирным банком соглашение, согласно которому Соединенные Штаты выделят стране кредит в размере 15 млрд долларов. Он будет обеспечен будущей прибылью от замороженных российских активов, заявил премьер-министр соседней страны Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС .

Речь идет о деньгах по линии проекта Peace in Ukraine, а также часть американского взноса в размере 20 млрд долларов. Соответствующую инициативу выдвинули страны G7.

24 декабря Шмыгаль сообщал, что Украине передали первые деньги за счет замороженных активов РФ. В рамках транша Киеву предоставили 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что 1,45 млрд долларов частных активов заморозили в Швейцарии без заслушивания и участия их владельцев.