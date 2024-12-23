В Швейцарии часть российских активов заморозили без слушания владельцев

Около 1,45 млрд долларов из 7,9 млрд долларов частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против России, были заморожены без слушания их владельцев, сообщает РИА Новости .

Глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи рассказала, что заморожены на суперпровизорной основе, то есть без участия и заслушивания стороны-ответчика.

Ранее стало известно, что стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии, сократилась за год на 1,7 млрд швейцарских франков (1,86 млрд долларов) до 5,8 млрд франков (примерно 6,36 млрд долларов).

Главная причина снижения стоимости российских замороженных активов в Швейцарии — это их блокировка, из-за которой они сильно потеряли в цене и спросе, заявил РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.