В Швейцарии часть российских активов заморозили без слушания владельцев
Около 1,45 млрд долларов из 7,9 млрд долларов частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против России, были заморожены без слушания их владельцев, сообщает РИА Новости.
Глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи рассказала, что заморожены на суперпровизорной основе, то есть без участия и заслушивания стороны-ответчика.
Ранее стало известно, что стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии, сократилась за год на 1,7 млрд швейцарских франков (1,86 млрд долларов) до 5,8 млрд франков (примерно 6,36 млрд долларов).
Главная причина снижения стоимости российских замороженных активов в Швейцарии — это их блокировка, из-за которой они сильно потеряли в цене и спросе, заявил РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.