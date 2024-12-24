Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных российских активов

Украине передали первые средства за счет замороженных российских активов. Киев получил от Вашингтона 1 млрд долларов, сообщает ТАСС .

О получении денег рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, США осуществили первый транш из запланированных 20 млрд долларов.

Эти деньги Вашингтон выделяет Украине в виде заема в рамках инициативы G7. Погашать кредит будут за счет замороженных активов РФ.

Шмыгаль не стал уточнять, когда Киев получит другие части обещанной суммы.

Ранее главы стран G7 договорились о предоставлении Украине кредита в 50 млрд долларов. 20 млрд из этой суммы Киеву выделяет Вашингтон.