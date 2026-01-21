Ударит по спросу: как новые правила ипотеки изменят рынок в 2026 году

Рынок новостроек в 2026 году ожидает период турбулентности, главным драйвером которой станут грядущие изменения в условиях льготной ипотеки. Возможно падение спроса и стагнации цен из-за ключевых изменений в госпрограммах, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

По словам эксперта, судьба семейной ипотеки станет решающим фактором. Запрет на получение кредита на каждого из супругов, вступающий в силу в феврале, сократит потенциальный спрос почти вдвое. Дополнительное давление окажет повышение ставок для семей с одним ребенком.

«Ключевое изменение, которое может ударить по новостройкам, — это возможные ограничения на выдачу семейной ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге, о которых уже неоднократно говорила председатель СФ Валентина Матвиенко», — подчеркнул Чурилов.

Вероятность такого сценария высока, считает эксперт, напоминая о похожем прецеденте с ИТ-ипотекой, которая после аналогичных ограничений превратилась из федеральной в региональную программу.

