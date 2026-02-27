Участник СВО посетил завод «Нордоил» в Талдомском округе

Экскурсию на предприятие ООО НТК «Нордоил» в Талдоме организовали 26 февраля для участника СВО в рамках проекта «Промышленный туризм». Гостя сопровождал социальный координатор фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Участник СВО вместе с социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» Сергеем Чертарижским посетил производственную площадку компании. Гостю показали цеха, рассказали о технологических процессах и условиях труда.

ООО НТК «Нордоил» выпускает более 900 наименований моторных масел для различной техники. Продукция адаптирована к суровым климатическим условиям и производится с использованием премиальных компонентов.

«Подобные экскурсии позволяют военнослужащим, вернувшимся домой, не только увидеть потенциал местной промышленности, но и оценить перспективы трудоустройства. Для нас важно, чтобы участники СВО чувствовали заботу и поддержку не только в период службы, но и после возвращения домой. Мы хотим показать, что предприятия открыты, стабильно работают и готовы предложить достойные рабочие места», — отметили организаторы.

Проект «Промышленный туризм» в Талдомском округе направлен на знакомство жителей с возможностями местных предприятий и содействие их трудоустройству.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.