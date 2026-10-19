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Турция планирует запустить первый энергоблок «Аккую» до конца года

Турецкие власти рассчитывают до конца года загрузить топливо и провести физический пуск первого реактора АЭС «Аккую». Об этих планах заявил глава минэнерго Алпарслан Байрактар, сообщает oilcapital.ru .

На первом энергоблоке запланировано около 1900 поэтапных испытаний. Точную дату пуска пока не определили: сроки должны проясниться к ноябрю. Байрактар подчеркнул, что безопасность остается приоритетом.

Россия и Турция постоянно обсуждают ход работ. На прошлой неделе партнеры встретились в Москве на Российской энергетической неделе. Турецкий ядерный регулятор уделяет проекту повышенное внимание.

«Аккую» в Мерсине станет первой АЭС Турции. Четыре энергоблока с российскими водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 4,8 ГВт покроют около 10% потребности страны в электроэнергии. Межправительственное соглашение стороны заключили в мае 2010 года.

Это первый в мировой атомной отрасли проект по схеме «строй — владей — эксплуатируй». «Росатом» выступает инвестором, генподрядчиком и управляющим, обсуждает продажу до 49% акций после завершения строительства.

Сроки ввода неоднократно переносили. В июне 2026 года объявили о завершении строительства первого блока и начале холодных гидравлических испытаний. Второй блок получил разрешение на пусконаладку. По данным «Росатома», западное давление влияет на стоимость и график проекта.

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