Турция планирует запустить первый энергоблок «Аккую» до конца года
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Турецкие власти рассчитывают до конца года загрузить топливо и провести физический пуск первого реактора АЭС «Аккую». Об этих планах заявил глава минэнерго Алпарслан Байрактар, сообщает oilcapital.ru.
На первом энергоблоке запланировано около 1900 поэтапных испытаний. Точную дату пуска пока не определили: сроки должны проясниться к ноябрю. Байрактар подчеркнул, что безопасность остается приоритетом.
Россия и Турция постоянно обсуждают ход работ. На прошлой неделе партнеры встретились в Москве на Российской энергетической неделе. Турецкий ядерный регулятор уделяет проекту повышенное внимание.
«Аккую» в Мерсине станет первой АЭС Турции. Четыре энергоблока с российскими водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 4,8 ГВт покроют около 10% потребности страны в электроэнергии. Межправительственное соглашение стороны заключили в мае 2010 года.
Это первый в мировой атомной отрасли проект по схеме «строй — владей — эксплуатируй». «Росатом» выступает инвестором, генподрядчиком и управляющим, обсуждает продажу до 49% акций после завершения строительства.
Сроки ввода неоднократно переносили. В июне 2026 года объявили о завершении строительства первого блока и начале холодных гидравлических испытаний. Второй блок получил разрешение на пусконаладку. По данным «Росатома», западное давление влияет на стоимость и график проекта.
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