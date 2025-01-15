Цыплаков: экономика Китая приблизилась к показателю в 70% от американской

Китайская экономика достигла показателя в 70% от американской и вероятнее всего сможет избежать «ловушки утерянных десятилетий», сообщил ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН, профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.

«Дело не в том, догонит Китай Америку или не догонит, вся эта дискуссия разгорелась сейчас не из-за Трампа (Дональда, избранного президента США — ред.), Трампы приходят и уходят. Тут вопрос в другом, если мы возьмем примерное соотношение экономики США и Китая, то Китай достиг примерно 70% экономики Штатов», — заявил Цыплаков во время презентации доклада «Китай-2049: футурологический анализ».

По его словам, данные 70% — это своего рода барьер.

«Если мы взглянем в прошлое, то мы увидим, что Япония тоже тогда, в 80-е годы прошлого века, достигла примерно уровня в 70% от США. Потом начался для Японии период потерянных десятилетий», — добавил Цыплаков.

Он отметил, что наблюдает схожие внешние признаки между Японией 80-х годов и современным Китаем. Под ними эксперт подразумевает: кризис на рынке недвижимости, большой объем внутреннего долга, снижение потребительского спроса.

При этом Цыплаков считает, что Китай сможет избежать японского сценария, так как имеет больший потенциал для развития в экономическом плане.