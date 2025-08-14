Центробанк РФ: внешний долг страны увеличился на 11,1%

сегодня в 17:27

Внешний долг РФ составил 323,0 млрд долларов США, он вырос с начала года на 32,2 млрд долларов, или на 11,1%, сообщается на сайте ЦБ.

Данные по долгу представлены по состоянию на 1 июля текущего года.

Динамика этого показателя в стране определялась в основном положительной переоценкой обязательств из-за укрепления рубля, а еще привлечением долгового финансирования.

1 января 2025 года российский внешний долг составлял 290,3 млрд долларов.