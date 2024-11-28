Центробанк РФ представил 25 вариантов дизайна новой купюры 1 000 рублей

Центральный банк России представил 25 вариантов снимков, которые можно будет поместить на новую версию купюры в 1 000 рублей. Рассматриваются объекты из разных частей страны, сообщает РБК .

На банкноту могут поместить Дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске, Монумент Славы в Самаре, памятник Салавату Юлаеву в городе Уфе Республики Башкортостан, Пермский краеведческий музей в Перми, а также другие варианты. Их выберут во время народного голосования.

Центробанк хотел выпустить новую банкноту номиналом 1 000 рублей в 2023 году, но отказался от этих планов. Тогда на нее хотели нанести изображение храма без креста на куполе, что вызвало бурную реакцию у россиян, из-за чего выпуск купюры перенесли.

Ранее гендиректор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров сказал, что в 2025 году создаст «Купюру БРИКС» номиналом 200.