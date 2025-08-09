Центробанк назвал самый доходный актив в РФ c начала года

В этом году, по данным ЦБ РФ, золото, которое долгое время было самым доходным активом, уступило место ОФЗ и корпоративным облигациям, сообщает РБК .

За последние 12 месяцев ОФЗ стали лидером по доходности, обогнав золото и корпоративные облигации с рейтингом «А», говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка за июль текущего года.

Так, ОФЗ за год показали доходность 27,4%, корпоративные облигации «А» — 26,5%, золото — 24,6%. При этом долгое время драгметалл являлся самым доходным активом на горизонте 12 месяцев.

Худший результат по доходности на рынке снова показали инструменты, которые привязаны к зарубежной валюте: депозиты в ней (от 9,8 до 18,1%) и замещающие облигации (11,7%).

Также в этом году больше всего вкладчики могли потерять на акциях нефтегазовой отрасли (-4,6%) и транспортных компаний (-2%).