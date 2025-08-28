Центр «Мой бизнес» из Нижегородской области признан лучшей площадкой для предпринимателей
Центр «Мой бизнес» Нижегородской области победил в номинации «Лучшая площадка для развития бизнеса» на пятой Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Торжественная церемония прошла на всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь», сообщает ИА «Время Н».
Центр «Мой бизнес» Нижегородской области был признан лучшей площадкой для развития бизнеса в России по итогам 5-й Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Победителей объявили на форуме «Мой бизнес. Лагерь».
Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что премия помогает выявлять и поощрять эффективные региональные практики поддержки предпринимательства. В этом году на конкурс поступило 312 проектов, из которых 59 вышли в финал, а 36 стали победителями. Благодаря обмену опытом лучшие практики распространяются по всей стране.
Премия вручалась по 12 номинациям, включая поддержку молодежного, женского и социального предпринимательства, развитие экосистемы бизнеса и другие направления. Нижегородская область представила проект «Сеть филиалов центра «Мой бизнес», который включает 41 филиал — это крупнейшая сеть в России.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что предприниматели региона могут получить консультации по финансам, экспорту, инновациям, импортозамещению и другим вопросам в любом филиале центра. За семь месяцев специалисты провели более 27 тысяч консультаций, большинство из которых касались социального контракта, бизнес-планирования, льготного кредитования и регистрации бизнеса.
Отбор проектов проходил в три этапа: профессиональная оценка, публичная презентация и экспертное жюри, в состав которого вошли представители власти, бизнеса и образовательных организаций.
Центр «Мой бизнес» работает в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно на портале мойбизнес52.рф или по телефону горячей линии 8 (800) 301 29 94.