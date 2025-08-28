Центр «Мой бизнес» из Нижегородской области признан лучшей площадкой для предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Нижегородской области победил в номинации «Лучшая площадка для развития бизнеса» на пятой Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Торжественная церемония прошла на всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь», сообщает ИА «Время Н» .

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что премия помогает выявлять и поощрять эффективные региональные практики поддержки предпринимательства. В этом году на конкурс поступило 312 проектов, из которых 59 вышли в финал, а 36 стали победителями. Благодаря обмену опытом лучшие практики распространяются по всей стране.

Премия вручалась по 12 номинациям, включая поддержку молодежного, женского и социального предпринимательства, развитие экосистемы бизнеса и другие направления. Нижегородская область представила проект «Сеть филиалов центра «Мой бизнес», который включает 41 филиал — это крупнейшая сеть в России.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что предприниматели региона могут получить консультации по финансам, экспорту, инновациям, импортозамещению и другим вопросам в любом филиале центра. За семь месяцев специалисты провели более 27 тысяч консультаций, большинство из которых касались социального контракта, бизнес-планирования, льготного кредитования и регистрации бизнеса.

Отбор проектов проходил в три этапа: профессиональная оценка, публичная презентация и экспертное жюри, в состав которого вошли представители власти, бизнеса и образовательных организаций.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно на портале мойбизнес52.рф или по телефону горячей линии 8 (800) 301 29 94.