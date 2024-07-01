ЦБ в июле может пересмотреть прогноз по инфляции и средней ключевой ставке

Советник председателя Банка России Ксения Юдаева отметила, что инфляция идет выше прогноза, поэтому уже в июле его могут пересмотреть, как и среднюю ключевую ставку, сообщает «Интерфакс» .

«Я думаю, что по инфляции (пересмотрим прогноз — ред.) и, возможно, по ставке», — заявила Юдаева в рамках Летней макроэкономической школы.

Что касается пика годовой инфляции, она отметила, что этот вопрос будет обсуждаться, когда выйдет новый прогноз. Оценить альтернативный сценарий с повышением ставки можно 26 июля.

Всплеск инфляции, который наблюдался в первые три недели июня на фоне продолжающегося увеличения кредитования, повышает шансы роста ключевой ставки ЦБ РФ в июле. Как считает экономист Дмитрий Полевой, экстраполяция инфляции за 24 дня на месяц дает оценку примерно в 0,73% против долгосрочных показателей в 0,28%.