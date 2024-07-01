В РФ наблюдается заметное усиление инфляции за три недели

Всплеск инфляции, который наблюдался в первые три недели июня на фоне продолжающегося увеличения кредитования, повышает шансы роста ключевой ставки ЦБ РФ в июле, сообщает «Коммерсант» .

В записке, касающейся динамики инфляции, специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), как и иные эксперты, отмечают заметное ее усиление с 4 по 24 июня — 0,51% против 0,38%, которые были в стране на три недели раньше. Так, четыре недели подряд уровень инфляции выше, чем средние многолетние значения.

Как считает экономист Дмитрий Полевой, экстраполяция инфляции за 24 дня на месяц дает оценку примерно в 0,73% против долгосрочных показателей в 0,28%.

«Причем в июне заметно усиление именно устойчивых компонентов инфляции, в отличие от мая, когда они вели себя вполне приемлемо», — добавил эксперт.

В ЦМАКП инфляцию в прошлом месяце оценивают в 0,8%, это соответствует годовым планируемым показателям в 8,75%. Аналитики ЦМАКП приводят контраргумент против «экстренных антикризисных мер, включая повышение ключевой ставки до 17-20%.

Во-первых, в последние недели фронт увеличения цен, скорее, сужается. Речь ведется о нескольких областях очень интенсивного повышения стоимости товаров (плодоовощной продукции и ряда видов услуг), чем о расширении спектра. Во-вторых, хотя базовая инфляция в стране ускоряется и медленнее, и неустойчивее, чем общая, она не выходит за пределы средних значений за много лет.