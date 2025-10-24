Эксперт дал прогноз по фондовому рынку и курсу рубля после снижения ставки ЦБ

На фоне геополитического обострения, роста налогов и ускорения инфляции ожидалось сохранение ключевой ставки на уровне 17%. Но, видимо, ЦБ учел крепкий рубль и волатильность рынка акций и так решил поддержать «настроение рынка», заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«ЦБ принял половинчатое решение. Мы ждали сохранения 17% на фоне геополитического обострения, роста налогов и ускорения инфляции и лишь к концу года прогнозировали 16%. Получится ли — скоро узнаем, просто сигнал остается умеренно жестким, а значит, и бурного оптимизма может не последовать. Возможно, искомые 16% и будут под занавес года, то есть еще -50 б. п.», —прокомментировал эксперт.

Он рассказал о краткосрочном и долгосрочном влиянии ставки на финансовые инструменты.

После сентябрьского решения ЦБ снизить ставку лишь на 100 б. п. и на фоне геополитического обострения индекс Мосбиржи скатился на годовые минимумы. Идут попытки хотя бы удержаться за линию трехлетнего восходящего тренда — область 2580 п. Снижение ставки для рынка, конечно, лучше, чем ее рост или сохранение, но шаг чисто символический, а риторика предельно осторожная, подчеркивает Зельцер. Теперь вероятна стабилизация и попытка умеренного восстановления бенчмарка.

«Долгосрочный взгляд на рынок остается позитивным, бенчмарк на горизонте 12 месяцев. Может быть у 3300 п., с учетом дивидендов это почти +30% от текущих, но раскрытие такого потенциала завязано на внешнем остром факторе, а уже потом на ставке. При деэскалации в лидерах восстановления в будущем могут оказаться бумаги, обладающие повышенной чувствительностью к геополитике, — банковский сектор, девелоперы, ИТ», — прокомментировал эксперт.

Индекс гособлигаций RGBI от сентябрьских максимумов и после неожиданно слабого снижения ставки ЦБ упал уже более чем на 6%. После глубокой коррекции цены ОФЗ стали намного интереснее, а их доходности на годовом горизонте могут обогнать банковские депозиты — с учетом переоценки тела ОФЗ вплоть до +30%, считает Зельцер.

Что касается российской валюты, то курсы инвалют после сентябрьского решения ЦБ по ставке вновь упали: жесткая ДКП 3 априори за рубль, отмечает он.

«Сейчас курс доллара — ниже 82, евро — дешевле 94, юань — под 11,5. К концу года на фоне сокращения экспорта и снижения давления кредитного рынка рубль рискует вновь ослабнуть, а ориентирами для инвалют значатся: доллар — вглубь диапазона 85–90, евро — на 100, юань — по 12 рублей», — рассказал эксперт.