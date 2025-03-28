ЦБ понизил курс доллара на 29–31 марта

ЦБ обновил официальные курсы валют на 29–31 марта. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, доллар подешевел.

Банк России установил курс американской валюты на уровне 83,6813 руб. 28 марта доллар стоил 83,8347 руб., то есть понижение составило 15 коп.

Курс евро был понижен с 90,5441 руб. на 89,6553. Европейская валюта подешевела на 89 коп.

Курс юаня был установлен на уровне 11,4575 руб. против 11,4970 руб.

Между тем депутат Ярослав Нилов попросил ФАС проверить объективность цен в России после падения доллара. По его словам, товары продолжают дорожать, хотя рубль укрепляется.