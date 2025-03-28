Депутат Нилов попросил ФАС проверить объективность цен в России после падения доллара

Курс доллара падает, а рубль укрепляется, но некоторые товары продолжают дорожать. На фоне этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов попросил ФАС проверить объективность ценообразования в России, сообщает газета «Известия» .

По словам депутата, цены на одни и те же товары продолжают расти и в случае с ослаблением, и в случае с укреплением рубля. При лучшем сценарии они остаются на прежнем уровне без тенденции к снижению.

При этом депутат уточнил, что на фоне успехов государства в развитии собственного производства у населения складываются позитивные ожидания по поводу снижения стоимости товаров. Однако, как отметил Нилов, несоответствие этих ожиданий реальности вызывает социальное напряжение.

В связи с этим депутат обратился в ФАС и попросил проверить объективность цен после падения курса доллара и взять под контроль механизмы ценообразования на товары российских производителей.

Ранее правительство РФ настроило свою работу на борьбу с причинами роста цен. Идет активное взаимодействие властей со всеми игроками финансового рынка.