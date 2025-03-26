Правительство РФ настроило свою работу на борьбу с причинами роста цен

В России проводится системная борьба с причинами роста цен, идет активное взаимодействие властей со всеми игроками финансового рынка, сообщает пресс-служба правительства РФ .

В России развивается собственное производство. В этих целях в том числе сохраняются все меры поддержки АПК. Так, финансируются племенное животноводство, семеноводство, выдаются льготные кредиты и т. д.

Оперативные меры, а именно временное ограничение на вывоз, принимались по тем продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата. Это коснулось зерновых культур и подсолнечного масла.

Продукция оставалась на внутреннем рынке. А когда требовалось насытить его, то расширялся ввоз из дружественных стран. Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что здесь важно было сохранять баланс спроса и предложения.

Также он указал на то, что стоимость упаковки и доставки товара не должна превышать допустимые нормы. Мишустин добавил, что важную работу в контроле ценообразовании выполняет ФАС.

Председатель правительства подчеркнул важность активного взаимодействия со всем игроками рынка. Он также заявил, что если появится необходимость, то нужно принимать жесткие меры.

Ранее ЦБ заявил о сохранении инфляционного давления в РФ. Годовой показатель инфляции заметно превышает целевую отметку в 4%.