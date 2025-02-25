ЦБ понизил курс доллара на 26 февраля

Центробанк обновил официальный курс валют на 26 февраля. Согласно ему, доллар подешевел, следует из данных на сайте регулятора.

Американская валюта стала торговаться на уровне 86,6318 руб. против 88,2065 руб. днем ранее.

Официальный курс евро также был понижен. На 26 февраля он составляет 90,9403 руб. 25 февраля европейская валюта торговалась на уровне 92,5162 руб.

Юань подешевел с 12,0634 руб. до 11,8002 руб.

25 февраля внебиржевые курсы доллара и евро опустились ниже 86 и 90 рублей. В моменте они достигали 85,965 рубля и 89,981 рубля соответственно.