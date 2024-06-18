ЦБ Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня
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Центробанк Ирана вводит цифровой риал в публичный оборот с 21 июня, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства, сканируя штрихкод, сообщает «Прайм».
Центробанк Ирана стал готовиться к реализации проекта цифрового риала три года назад. С 21 июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, он выйдет на этап тестирования с возможностью публичного применения, который стартует на острове Киш (популярный пляжный иранский курорт и свободная экономическая зона в Персидском заливе — ред).
В отделе по связям с общественностью ЦБ Ирана рассказали, что благодаря принятым мерам и прогрессу пилотного этапа нового операционного сервиса «Цифровой риал» на острове Киш, с месяца тир 1403 года (начинается 21 июня 2024 года — ред.) клиенты банковской сети смогут при помощи кошелька с цифровыми риалами совершать покупки или переводить средства другим клиентам банка.
Центробанк Ирана уточняет, что оплата цифровыми риалами будет происходить благодаря сканированию штрихкода, сгенерированного специальным программным обеспечением.