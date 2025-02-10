Трамп анонсировал введение пошлин на поставку в США стали и алюминия

Американский президент Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в размере 25% на поставки в США стали и алюминия, сообщает ТАСС .

«Пошлины на сталь и алюминий будут с понедельника, 25% на каждую из категорий», — говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп заявил о намерении с 11 февраля ввести «взаимные пошлины» в отношении других стран.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Телеканал CNN заявил, что они уже вступили в силу. Так, пошлины США на товары из Мексики и Канады составляют 25%, а на товары из КНР — 10%.

New York Post также сообщил, что Канада и Мексика вместе дадут отпор президенту США. Они в ответ решили ввести 25-процентные пошлины на товары из Штатов. При этом Мексика и Канада импортируют больше товаров из США, чем любое другое государство мира.