Товарооборот между РФ и Египтом уверенно растет, несмотря на ситуацию в мире

Алиханов: товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть в 2024 году

Глава Минпромторга России Антон Алиханов отметил уверенный рост товарооборота между РФ и Египтом. В прошлом году он показал рост в 16%, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ.

Алиханов провел рабочую встречу с главой МИД Египта Бадром Абдельати. Это его первый визит в Россию после вступления в должность. На данный момент Египет остается одним из самых крупных торговых партнеров страны.

«Несмотря на внешние вызовы и ситуацию в мире, российско-египетский товарооборот в последние годы показывает уверенный рост. В прошлом году он увеличился на 16%», — заявил Алиханов.

Он также отметил, что в 2024 году динамика сохранилась и товарооборот вырос на треть. При этом российский бизнес очень заинтересован в расширении присутствия на рынке Египта.

Ранее стало известно, что рост товарооборота Москвы со странами БРИКС за первое полугодие 2024-го составил 14,7% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Показатель на 9 п. п. опережает изменение общероссийского товарооборота со странами БРИКС за данный период.