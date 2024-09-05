Товарооборот Москвы со странами БРИКС увеличился на 14,7%

Рост товарооборота российской столицы со странами БРИКС за первое полугодие 2024-го составил 14,7% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Показатель на 9 п. п. опережает изменение общероссийского товарооборота со странами БРИКС за данный период, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению (мэра Москвы — ред.) Сергея Собянина город активно поддерживает столичные экспортноориентированные компании и помогает производителям находить новых партнеров на зарубежных рынках. Так, за первые 6 месяцев 2024 года товарооборот столицы и стран БРИКС увеличился на 14,7% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Москва продемонстрировала рекордный результат — общероссийский показатель по итогам первого полугодия 2024-го вырос на 5,7%», — заявил Максим Ликсутов.

В международное объединение входят 9 стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Главная задача БРИКС — создать подходящие условия для эффективного сотрудничества, усиления экономического и технологического потенциала участников.»

Благодаря поддержке центра «Моспром» столичные компании активно включаются в международные проекты, тем самым повышая уровень присутствия на зарубежных рынках. По итогам 2023 года взаимная торговля Москвы и стран-участниц БРИКС увеличилась на 36,5%», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что за последние несколько лет удалось серьезно расширить сотрудничество в промсекторе. Налажены поставки разработок высокотехнологичных предприятий города в Иран, Южную Африку и Бразилию.

Москва в рамках международного сотрудничества предлагает контрагентам за рубежом взаимовыгодные проекты в таких областях, как микроэлектроника, автомобильное, ж/д, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, авиа- и станкостроение, химической и фармотраслях, производстве стройматериалов и продукции АПК.

С 2022 года, в том числе благодаря поддержке центра «Моспром», столичные производители несырьевой неэнергетической продукции смогли перенаправить свои экспортные потоки и выйти на новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» также запущена цифровая платформа «Мой экспорт» для поддержки предпринимателей. Это бесплатные консультации экспертов, аналитика, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, возможность пройти онлайн-обучение и др.