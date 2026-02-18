Токарь зарабатывает больше маркетолога: тренды рынка труда-2026

Рынок труда-2026: почему эйджизм уходит в прошлое и кто теперь в цене

В настоящее время наблюдается тектонический сдвиг: спрос сместился от «белых воротничков» к квалифицированному рабочему персоналу. Ситуация, когда токарь получает больше маркетолога не аномалия, а реальность 2026 года, заявила РИАМО HR-эксперт Светлана Гринькова.

Она рассказала о тех трендах на рынке труда, которые наблюдает в настоящее время.

· Реабилитация опыта 45+: Эйджизм в 2026 году все еще будет наблюдаться, но соискатели «серебряного возраста» будут привлекаться на позиции, где дефицит особенно острый. Они лояльны, обладают фундаментальными знаниями и готовы к наставничеству.

· Закат «универсальных менеджеров»: Эра управленцев «обо всем и ни о чем» закончилась. Бизнесу нужны эксперты с узкой отраслевой специализацией и записной книжкой из сферы, чтобы минимизировать риски. Важны быстрые результаты и технологические компетенции (навыки работы с ИИ)

· Скрытый рынок вакансий: До 60% топовых позиций теперь закрываются через рекомендации. Публичные площадки становятся местом найма линейного персонала, в то время как «охота за талантами» ушла в закрытые чаты, Linkedin и нетворкинг.

· Нестандартная занятость как норма. Фрилансеры, проектные специалисты и мультиджоберы становятся нормой -появляется потребность в управленцах смешанной занятостью.

· По отраслям, увереннее себя чувствуют производство, ИТ, альтернативная логистика, в зоне риска малый бизнес, который закрываясь, добавляет кандидатов на рынок труда.

«В 2026 году ищем не идеального, а подходящего кандидата, выстраиваем систему внутреннего переобучения и удержания — это хорошие способы для компаний выжить в условиях, когда внешние ресурсы становятся дорогими», — резюмировала Гринькова.