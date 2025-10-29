Титов: Китай запустил свою альтернативу SWIFT

Пекин запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital, которая стала некой альтернативой платежной системе SWIFT. Об этом заявил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, сообщает ТАСС .

Он отметил, что китайская система была запущена «тихо, без шума и пыли». Однако назвать прямой альтернативой SWIFT ее нельзя из-за расчетов в цифровом юане.

Титов уточнил, что при этом Renminbi Digital вполне хороша в действии. Она поможет тем странам, которые торгуют с Китаем, обойти долларовую систему.

По словам Титова, Народный банк Китая выпускает цифровые юани, которые представляют собой токены. Они обращается в блокчейне страны. Власти контролируют оборот таких юаней, а коммерческие банки обеспечивают к ним доступ клиентов.

Однако Renminbi Digital применяется не во всех областях. При этом, например, в России и ряде других стран ей можно пользоваться. В текущем году через систему уже прошел оборот, эквивалентный 90 млрд долларов.

Между тем Вашингтон планирует усилить давление на Пекин в энергетической и торговой сферах. США хотят, чтобы Китай прекратил закупать российскую нефть.

