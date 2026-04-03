Теплый март в России втрое увеличил спрос на автошины

ЮMoney: трафик на автомойках в России в Марте вырос в два раза

Аналитики ЮMoney зафиксировали резкий рост трат россиян в марте на фоне аномально теплой погоды. Спрос на автошины вырос втрое, а на услуги автомоек — в два раза, сообщает Газета.ru .

С начала марта автомобилисты и мотоциклисты раньше обычного открыли сезон. По сравнению с февралем спрос на ремонт и подготовку мотоциклов вырос на 77%, оборот мотосалонов — на 47%, средний чек составил 9046 рублей. Число покупок автошин и оборот автосалонов увеличились втрое, средний чек достиг 19 847 рублей. Количество оплат на автомойках удвоилось.

«Если зимой мы фиксировали спрос на так называемый домашний досуг, то сейчас, благодаря теплому марту, видим классический паттерн «весеннего обновления». Люди инвестируют в мобильность, внешний вид и впечатления, а раннее начало весны конвертируется в конкретные финансовые решения: от покупки шин до бронирования фотостудий», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Спрос на женскую одежду вырос на 15%, на обувь — на 20%, оборот увеличился на четверть. Число оплат в фотостудиях подскочило на 54%, при этом средний чек снизился до 1974 рублей. В салонах красоты количество транзакций выросло на 14%, оборот — на треть.

Покупки в строительных магазинах увеличились на 30%, прачечные зафиксировали двукратный рост спроса. Также вырос интерес к развлечениям: продажи билетов в парки и цирки прибавили 23%, заказы фастфуда — 10%, оплаты в танцевальных школах — 21%.

