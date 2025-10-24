Банк России в очередной раз показал, что смотрит на цифры. Уменьшение шага ключевой ставки было логичным в ситуации, когда не было достаточных аргументов на ее снижение на 100 б. п., а темпы роста экономики уже близки к нулю и нужно не переусердствовать с жестким сигналом, сообщил РИАМО главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Бизнесу и экономике нужен сигнал, что снижение все же будет, но не столь быстрыми темпами. Рост ВВП замедляется до околонулевых значений. При этом важно удержать ВВП от сокращения в текущих условиях, отметил эксперт.

«Мы ожидали ужесточения среднесрочного прогноза с точки зрения ставки. Ошибкой было снижение прогноза по ставке в июле. Это создало избыточно оптимистичные ожидания на рынке, которые обернулись избыточным пессимизмом после торможения цикла снижения ставки», — сказал Федоров.

По его мнению, сейчас ЦБ выправляет ситуацию, формируя оптимальный уровень ожиданий по ставке в момент формирования бюджетов компаний на следующий год, в т. ч. ФОТ. Именно зарплаты сейчас финансируют продовольственную инфляцию и инфляцию в услугах. Цены на товары длительного пользования, спрос на которые зависит от ставки и во многом от курса, сейчас растут на 4% г/г в течение трех месяцев. Услуги и продовольствие дорожают на 8-11%.

«Мы ожидаем продолжения цикла снижения ставки. Полагаем, что в декабре ЦБ снизит ее на 50 б. п. до 16%. Полагаем, что динамика кредитования останется сдержанной. Компании будут продавать валюту с депозитов, физики будут продолжать гасить ранее взятые долги. С точки зрения кредита/курса тренды сохранятся. Не ожидаем быстрого ухода разовых факторов (бензин, продовольствие) и быстрого замедления заработных плат, но возвращение темпа роста денежной массы в пределы прогноза ЦБ позволит несколько снизить темпы роста инфляции в последние 2 месяца года», — предположил экономист.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%.