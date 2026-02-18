Техника подорожает: эксперт предупредил о новом скачке цен в этом году

В 2026 году электроника и «умные» устройства могут заметно вырасти в цене из-за ослабления рубля, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«В 2026 году стоит ожидать отложенного роста, который может стать еще больше в случае ослабления курса национальной валюты, который пророчат многие эксперты. Рост стоимости техники при этом будет продиктован как объективными факторами, связанными с повышением цен на металлы и другие комплектующие, так и факторами роста налогового бремени на продавцов и производителей (если речь о российской технике — ред.)», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что в сегменте «умного дома» рост может быть значительнее.

«В устройствах используется большое количество микрочипов, а в некоторых случаях и оперативной памяти, стоимости которых выросла в разы. То же касается и смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой сложной техники», — отметил эксперт.

