Судак и четыре района Крыма переживают аномальные холода

Пять территорий Крыма, включая Судак и четыре сельских района, официально объявлены зоной чрезвычайной ситуации регионального масштаба, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале .

Это решение связано с массовой гибелью сельскохозяйственных культур из-за апрельско-майских заморозков.

Под ударом оказались городской округ Судак, Белогорский район, Нижнегорский район, Красногвардейский район, Первомайский район.

Минсельхозу Крыма поручено срочно организовать работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Аномальные холода, пришедшие в разгар весны, нанесли серьёзный удар по местным аграриям, уничтожив значительную часть урожая.

Особую тревогу вызывает ситуация в Судаке — традиционном центре крымского виноградарства, где майские заморозки стали настоящей катастрофой для местных виноделов. Власти пока не озвучили точные данные о масштабах ущерба, но уже ясно, что последствия для сельского хозяйства полуострова будут ощутимыми.