Структура ГК «Конкорд» Пригожина продала предприятие в Ленинградской области

Новым владельцем данного предприятия стала RBE Group Андрея Шокина.

«Конкорд» был создан погибшим в результате авиакатастрофы основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Фабрика в Янине начала работать в 2010 году. На ней выпускают продукцию для коллективного и социального питания. В день предприятие производит 100 тыс. рационов. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей.

На сегодняшний день предприятие в Янине временно не работает, так как готовится перезапуск. В RBE Group не давали никаких комментариев по сделке.

До этого компания Шокина получила контракты «Конкорда», касающиеся поставки питания для армии РФ и один из комбинатов, находящихся в Реутове (Московская область).