Структура ГК «Конкорд» Пригожина продала предприятие в Ленинградской области
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Структура группы компаний «Конкорд» избавилась от предприятия, расположенного в Янине Ленинградской области, сообщает «Коммерсант».
Новым владельцем данного предприятия стала RBE Group Андрея Шокина.
«Конкорд» был создан погибшим в результате авиакатастрофы основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Фабрика в Янине начала работать в 2010 году. На ней выпускают продукцию для коллективного и социального питания. В день предприятие производит 100 тыс. рационов. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей.
На сегодняшний день предприятие в Янине временно не работает, так как готовится перезапуск. В RBE Group не давали никаких комментариев по сделке.
До этого компания Шокина получила контракты «Конкорда», касающиеся поставки питания для армии РФ и один из комбинатов, находящихся в Реутове (Московская область).