Строительные ретейлеры закрывают магазины на фоне сокращения спроса на ремонт
Строительные магазины в России столкнулись с оптимизацией сетей в связи со снижением спроса на ремонтные работы, сообщает газета «Известия».
По итогам 2025 года, сеть магазинов «Строительный Двор» закрыла 98 из 420 торговых точек. Таким образом, число магазинов сократилось на 23%. Количество гипермаркетов бывшей OBI в РФ (теперь «Дом Лента») уменьшилось на 12%, до 23 гипермаркетов.
Снижение спроса на стройматериалы произошло из-за уменьшения объемов жилищного строительства на 12% и склонности потребителей к сбережению средств. По оценке Infoline, в 2025 году совокупные продажи DIY-ритейлеров составили 1,15 трлн рублей (-2%).
Компания «Лемана Про», занимающая лидирующие позиции на рынке, зафиксировала снижение выручки на 6%, до 550 млрд рублей. Три компании, которые управляют бывшими магазинами OBI, показали снижение доходов на 10%, до 25,2 млрд рублей.
Эксперты связывают эту тенденцию с изменениями в отрасли. В настоящее время содержание точек с низкой прибыльностью теряет экономическую целесообразность.
Ранее стало известно, что малый бизнес в России стал терять льготы и начал повышать цены. Часть компаний задумывается о дроблении или уходе в тень.
