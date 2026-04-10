Строительные ретейлеры закрывают магазины на фоне сокращения спроса на ремонт

Строительные магазины в России столкнулись с оптимизацией сетей в связи со снижением спроса на ремонтные работы, сообщает газета «Известия» .

По итогам 2025 года, сеть магазинов «Строительный Двор» закрыла 98 из 420 торговых точек. Таким образом, число магазинов сократилось на 23%. Количество гипермаркетов бывшей OBI в РФ (теперь «Дом Лента») уменьшилось на 12%, до 23 гипермаркетов.

Снижение спроса на стройматериалы произошло из-за уменьшения объемов жилищного строительства на 12% и склонности потребителей к сбережению средств. По оценке Infoline, в 2025 году совокупные продажи DIY-ритейлеров составили 1,15 трлн рублей (-2%).

Компания «Лемана Про», занимающая лидирующие позиции на рынке, зафиксировала снижение выручки на 6%, до 550 млрд рублей. Три компании, которые управляют бывшими магазинами OBI, показали снижение доходов на 10%, до 25,2 млрд рублей.

Эксперты связывают эту тенденцию с изменениями в отрасли. В настоящее время содержание точек с низкой прибыльностью теряет экономическую целесообразность.

Ранее стало известно, что малый бизнес в России стал терять льготы и начал повышать цены. Часть компаний задумывается о дроблении или уходе в тень.

