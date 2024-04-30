Страховщики на Западе признали неэффективность потолка цен на нефть из РФ
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Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев считает, что введенный G7 потолок цен на российскую нефть неэффективен, сообщает Газета.ru.
Организация направила в парламент Великобритании письмо с данным утверждением. По мнению группы, установление лимита только привело к появлению параллельной танкерной отрасли. При этом почти невозможно проследить работу с поставками, которые делает «теневой флот».
В группу входит 12 авторитетных страховщиков мира, которые покрывают порядка 87% всего океанского торгового тоннажа. На них также распространяется потолок цен, введенный «Большой семеркой».
С момента начала действия рестрикций 800 танкеров перестали пользоваться услугами данной группы.
Страны G7, ЕC, Швейцария и Австралия установили так называемый потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. Ограничения не позволяют компаниям предоставлять РФ транспортные и финансовые услуги.