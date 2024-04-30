Страховщики на Западе признали неэффективность потолка цен на нефть из РФ

Организация направила в парламент Великобритании письмо с данным утверждением. По мнению группы, установление лимита только привело к появлению параллельной танкерной отрасли. При этом почти невозможно проследить работу с поставками, которые делает «теневой флот».

В группу входит 12 авторитетных страховщиков мира, которые покрывают порядка 87% всего океанского торгового тоннажа. На них также распространяется потолок цен, введенный «Большой семеркой».

С момента начала действия рестрикций 800 танкеров перестали пользоваться услугами данной группы.

Страны G7, ЕC, Швейцария и Австралия установили так называемый потолок цен на российскую нефть в декабре 2022 года. Ограничения не позволяют компаниям предоставлять РФ транспортные и финансовые услуги.