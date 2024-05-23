Столица планирует заключить крупные офсетные контракты в транспортной сфере

Москва прорабатывает возможность заключения долгосрочных инвестиционных контрактов на оборудование и комплектующие для объектов московской транспортной инфраструктуры, а также планирует создать сервисный центр для его обслуживания, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина столица внедряет и развивает самые передовые технологии, которые позволяют Московскому транспорту занимать лидирующие позиции среди мировых мегаполисов.

«Сегодня мы видим, что отечественные промышленные компании могут предложить инновационные технологии, готовы инвестировать в создание новейших моделей транспорта и оборудование для него. Город готов взять на себя обязательства и оказать максимальную поддержку. В частности, мы планируем заключить долгосрочные офсетные контракты, локализовав самое современное производство с новейшим оборудованием на территории Москвы», — уточнил Ликсутов.

По условиям офсетных контрактов инвесторы должны локализовать или модернизировать производство в столице, а город — гарантировать закупку продукции на несколько лет.

«Офсетный контракт — одна из ключевых мер поддержки, которая доступна сегодня московским инвесторам. Столица первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями. В рамках долгосрочных инвестиционных контрактов они создают и модернизируют промышленную инфраструктуру, разрабатывают и внедряют новые технологии, направляют дополнительные инвестиции на развитие производства, создают новые высокооплачиваемые рабочие места», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В прошлом году в транспортной отрасли города уже был заключен офсетный контракт. В настоящее время в Красной Пахре идет строительство первой в России Гигафабрики по производству батарей для электротранспорта. Общая сумма закупки составит 172 млрд руб.

На предприятии будут производить 50 тыс. батарей в год. Это закроет около 40% потребности отечественного рынка. Запуск производства позволит создать 900 новых рабочих мест с 90% уровнем автоматизации.